Latina | al Concorso Nazionale dei Vini di Pramaggiore | vince Tre Terre di Maccotta Fortunato

Siamo in periodo di gemellaggi tra l'isola di Pantelleria e comunità del sud pontino, le quali nel periodo post-bellico, hanno visto la fortunata invasione di panteschi. Tra questi, noto è per i suoi avi, Marco Fortunato Maccotta, erede di una importante azienda vitivinicola a Borgo San Donato, in provincia di Latina. Orbene il nostro protagonista ha conseguito un grande riscontro, l'ennesimo per un pantesco fuori porta. Ma lo lasciamo raccontare a lui stesso nella sua nota: Il recente mese di maggio è stato a dir poco esaltante per i vini prodotti dalle aziende vinicole della provincia di Latina che si sono affermati su diversi fronti nei principali concorsi enologici nazionali ed internazionali. Per quel che ci riguarda, Cantina Tre Terre di ...

