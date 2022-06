Lacrime di Potenza, Perugia scopre il giovane Luca: “Ho sofferto ma non ho smesso di crederci”. Gli azzurri vincono e convincono (Di martedì 7 giugno 2022) Una fila di bambini in attesa di un autografo a bordocampo e un asciugamano a coprire il volto bagnato di Lacrime e sudore. Il protagonista della scena del giorno degli Internazionali di Tennis Città di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup è Luca Potenza. Il ventunenne di Licata ha battuto lo svedese Elias Ymer 6-4 3-6 6-4 in due ore e sette minuti di gioco, conquistando l’accesso al secondo turno del Challenger 125 targato MEF Tennis Events. La commozione di Potenza – “Questa vittoria ha un valore diverso dalle altre – racconta Potenza –. È il mio primo successo contro un giocatore tra i primi 150 della classifica mondiale e arriva dopo un periodo in cui ho sofferto tanto. Le persone che mi stanno vicino quotidianamente lo sanno bene. Non stavo giocando bene, mi sono ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Una fila di bambini in attesa di un autografo a bordocampo e un asciugamano a coprire il volto bagnato die sudore. Il protagonista della scena del giorno degli Internazionali di Tennis Città diG.I.Ma. Tennis Cup è. Il ventunenne di Licata ha battuto lo svedese Elias Ymer 6-4 3-6 6-4 in due ore e sette minuti di gioco, conquistando l’accesso al secondo turno del Challenger 125 targato MEF Tennis Events. La commozione di– “Questa vittoria ha un valore diverso dalle altre – racconta–. È il mio primo successo contro un giocatore tra i primi 150 della classifica mondiale e arriva dopo un periodo in cui hotanto. Le persone che mi stanno vicino quotidianamente lo sanno bene. Non stavo giocando bene, mi sono ...

