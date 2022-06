L'Accademia del Bene e del Male: il teaser del nuovo film fantasy di Netflix (Di martedì 7 giugno 2022) Durante l'evento Geeked Week di Netflix è stato presentato il teaser del film L'Accademia del Bene e del Male, ecco il video. L'Accademia del Bene e del Male ha un nuovo teaser che regala le prime immagini del film in arrivo in autunno su Netflix. Nel video si vedono le protagoniste e qualche scena ambientata nella scuola in cui si formano i nuovi eroi e i futuri villain, oltre a una spettacolare sequenza d'azione. L'Accademia del Bene e del Male, ispirato ai libri fantasy di Soman Chainani, è ambientato nel mondo fantastico di Endless Woods e racconta la storia delle migliori amiche Sophie e Agatha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 giugno 2022) Durante l'evento Geeked Week diè stato presentato ildelL'dele del, ecco il video. L'dele delha unche regala le prime immagini delin arrivo in autunno su. Nel video si vedono le protagoniste e qualche scena ambientata nella scuola in cui si formano i nuovi eroi e i futuri villain, oltre a una spettacolare sequenza d'azione. L'dele del, ispirato ai libridi Soman Chainani, è ambientato nel mondo fantastico di Endless Woods e racconta la storia delle migliori amiche Sophie e Agatha ...

