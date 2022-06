La strana convivenza dentro al Parlamento libanese dove tutto si blocca

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 giugno 2022) Il leader del movimento sciita di Amal, Nabih Berri, è stato rieletto la settimana scorsa a capo del nuovoper il settimo mandato consecutivo, tant’è che in Libano la sua esperienza alla guida dell’unica istituzione votata direttamente dal popolo va avanti dal 1992 ed è definita “regno”. In virtù di una convenzione su cui si basa la condivisione del potere per quanto riguarda i principali incarichi pubblici, questo ruolo deve essere ricoperto da un esponente del gruppo religioso sciita, così come il primo ministro è sempre sunnita e il presidente della Repubblica sempre cristiano maronita. Questa volta, a differenza di tutte le precedenti legislature in cui i consensi superavano i 90 voti sui 128 seggi totali, Berri ha ottenuto 65 preferenze, il minimo sindacale per sedere nuovamente al vertice. L’elezione di Nabih Berri non è ...