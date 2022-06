La sorella di Amber Heard contro Johnny Depp anche via social | «So cosa ho visto»

(Di martedì 7 giugno 2022) Whitney Henriquez, dopo aver raccontato in tribunale di avercoi suoi occhiche picchiava la, ha ribadito via Instagram la sua «verità». Nel frattempo s'è saputo che il divo ha festeggiato la vittorial'ex moglie con una cena da 50 mila sterline

Whitney Henriquez, dopo aver raccontato in tribunale di aver visto coi suoi occhi Depp che picchiava la sorella, ha ribadito via Instagram la sua «verità». Nel frattempo s'è saputo che il divo ha festeggiato la vittoria contro l'ex moglie con una cena da 50 mila sterline. Boom di ricerche online per Dior Sauvage Beauty che dal 2015 ha Johnny Depp come testimonial. E Amber Heard gli diceva che era senza ...