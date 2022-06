La situazione italiana è così grave che se aumentano gli occupati i salari diminuiscono (Di martedì 7 giugno 2022) La coincidenza tra l’esplosione dell’inflazione, mai così alta dagli anni ‘80, e l’aggravamento del problema della carenza di personale in tanti settori ha riportato in primo piano un tema che in realtà non è per nulla nuovo: quello del livello dei salari, in Italia sempre più lontani da quelli degli altri Paesi industrializzati. Siamo l’unica realtà in cui, dal 1990 a oggi in termini reali, gli stipendi sono diminuiti. Persino la Grecia, grazie alla fase di benessere (in parte artificiale) degli anni ’90 e 2000, ha fatto meglio di noi in questo lasso di tempo. La pressione sui salari, quindi, non è mai stata così alta. Se non aumentano ora quando? Ma il timore che nulla cambi, che rimangano fermi, nonostante tutto, è forte. Il motivo, è stato detto in mille salse, non risiede nell’incapacità di chi ... Leggi su linkiesta (Di martedì 7 giugno 2022) La coincidenza tra l’esplosione dell’inflazione, maialta dagli anni ‘80, e l’aggravamento del problema della carenza di personale in tanti settori ha riportato in primo piano un tema che in realtà non è per nulla nuovo: quello del livello dei, in Italia sempre più lontani da quelli degli altri Paesi industrializzati. Siamo l’unica realtà in cui, dal 1990 a oggi in termini reali, gli stipendi sono diminuiti. Persino la Grecia, grazie alla fase di benessere (in parte artificiale) degli anni ’90 e 2000, ha fatto meglio di noi in questo lasso di tempo. La pressione sui, quindi, non è mai stataalta. Se nonora quando? Ma il timore che nulla cambi, che rimangano fermi, nonostante tutto, è forte. Il motivo, è stato detto in mille salse, non risiede nell’incapacità di chi ...

