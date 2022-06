La scoperta degli 007 sulla Cina: base militare segreta, ecco dove. “Superpotenza globale” (Di martedì 7 giugno 2022) La Cina sta costruendo segretamente una base navale in Cambogia: la notizia è in evidenza sulla prima pagina del Washington Post, che cita non meglio identificati «funzionari occidentali». La Cambogia, attraverso la sua ambasciata a Washington, ha smentito, mentre la Cina non ha fatto commenti. La base, il cui cantiere dovrebbe aprirsi in settimana, occuperà una porzione della già esistente base di Ream della Marina cambogiana, affacciata sul Golfo di Thailandia. Sarebbe la seconda basa navale cinese all'Estero, dopo quella nel piccolo Paese africano di Gibuti, e dalle fonti del Post viene considerata un segno della volontà di Pechino di affermarsi come Superpotenza globale, accrescendo la sua influenza nella regione ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Lasta costruendomente unanavale in Cambogia: la notizia è in evidenzaprima pagina del Washington Post, che cita non meglio identificati «funzionari occidentali». La Cambogia, attraverso la sua ambasciata a Washington, ha smentito, mentre lanon ha fatto commenti. La, il cui cantiere dovrebbe aprirsi in settimana, occuperà una porzione della già esistentedi Ream della Marina cambogiana, affacciata sul Golfo di Thailandia. Sarebbe la seconda basa navale cinese all'Estero, dopo quella nel piccolo Paese africano di Gibuti, e dalle fonti del Post viene considerata un segno della volontà di Pechino di affermarsi come, accrescendo la sua influenza nella regione ...

