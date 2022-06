La Russia silura pure il vice patriarca per i dubbi sulla guerra: trasferito il metropolita (Di martedì 7 giugno 2022) Il metropolita Hilarion (Alfeyev) è stato sollevato dall'incarico di capo del dipartimento per le Relazioni esterne del patriarcato di Mosca, una sorta di ministero degli Esteri della Chiesa ortodossa russa. Come riporta Ria Novosti, Hilarion è stato nominato a capo della diocesi di Budapest-Ungheria. La colpa di Hilarion? Aver citato le parole di Rasputin allo zar: «La guerra può avere conseguenza catastrofiche per la Russia» La decisione è stata del patriarca di Mosca Kirill, che ha di fatto ‘licenziato' il numero due. Hilarion, al quale è stata tolta anche la carica di metropolita di Volokolamsk, si era contraddistinto in questi mesi per una posizione più moderata, mentre il patriarca ha continuato a benedire la guerra voluta dal suo ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) IlHilarion (Alfeyev) è stato sollevato dall'incarico di capo del dipartimento per le Relazioni esterne delto di Mosca, una sorta di ministero degli Esteri della Chiesa ortodossa russa. Come riporta Ria Novosti, Hilarion è stato nominato a capo della diocesi di Budapest-Ungheria. La colpa di Hilarion? Aver citato le parole di Rasputin allo zar: «Lapuò avere conseguenza catastrofiche per la» La decisione è stata deldi Mosca Kirill, che ha di fatto ‘licenziato' il numero due. Hilarion, al quale è stata tolta anche la carica didi Volokolamsk, si era contraddistinto in questi mesi per una posizione più moderata, mentre ilha continuato a benedire lavoluta dal suo ...

