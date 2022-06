La Russia “mira” le armi occidentali | una strategia rischiosa?

(Di martedì 7 giugno 2022) La “fase tre” della guerra in Ucraina unisce alla guerra d’attrito russa a Est il rilancio delladi Mosca di mettere esplicitamente nel mirino le forniture dialla resistenza di Kiev.che continuano ad affluire in maniera costante aumentando le capacità di difesa di Kiev ma anche la possibilità di proiezione oltreconfine delle forze InsideOver.

Giordan48430646 : RT @intuslegens: Imprenditori: l'Italia sta pagando il prezzo più alto per le sanzioni alla Russia. Domanda. A parte il fatto di avere un p… - Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: Interessanti @AndreaMarinelli @guidoolimpio “è la guerra dei convogli. La #Russia cerca di ostacolare il flusso d’aiuti… - paoloangeloRF : Interessanti @AndreaMarinelli @guidoolimpio “è la guerra dei convogli. La #Russia cerca di ostacolare il flusso d’a… - LuigiundAnna1 : RT @intuslegens: Imprenditori: l'Italia sta pagando il prezzo più alto per le sanzioni alla Russia. Domanda. A parte il fatto di avere un p… - argonzalezcor : RT @sadefenza: La #Russia prende di mira il #deposito di #carriarmati rifornito dall'Occidente a #Kiev con un raro attacco missilistico da… -

...filmato pubblicato da Nexta su Twitter si mostra un carro armato russo che viene preso die ... "A maggio " fa sapere l'ultimo bollettino - laha guadagnato terreno sull'asse meridionale di ...Negli attacchi del 2021 - 2022, secondo la telemetria di ESET, Lazarus ha preso diaziende in ... ha analizzato in modo approfondito la cyber war collegata al conflitto trae Ucraina, ... Concentrarsi sulle armi occidentali è un rischio per la Russia Troppo spazio alle tesi russe. È l’accusa piovuta sul capo di Massimo Giletti che domenica ha condotto Non è l’Arena dalla Piazza Rossa di Mosca, intervistando personaggi vicini al presidente della Fe ...La Russia avrebbe concordato con Ucraina e Turchia una modalità per l'uscita da Odessa delle navi ucraine con il grano. Lavrov: 'Più sarà lunga la gittata delle armi a Kiev più avanzeremo'. Londra inv ...