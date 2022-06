La regina è stata categorica | «Nessun fotografo all' incontro con Lilibet Diana»

(Di martedì 7 giugno 2022) Harry e Meghan volevano immortalare il primotra la loro figlia e la bisnonna di cui la bimba porta il nome, ma Elisabetta II lo ha vietato: «È undi famiglia e deve restare in famiglia». A Buckingham Palace temevano che le foto finissero presto su qualche Tv americana

Advertising

LuisellaSaiu : @fabioskyblue @notabadword_ @antonella9927 E' stata. Troppo calma ...io da capricorno avrei rincarato la dose,comun… - EFrigerio67 : RT @laprovinciadico: Nubifragio nella notte, frane su Regina vecchia e Lariana (che è stata chiusa) - lredl3_ : celebrazioni per il Giubileo di platino della Regina Elisabetta II, celebrando i 70 anni sul trono. Come parte dei… - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadilc: #comolake #maltempo Nubifragio nella notte, frane su Regina vecchia e Lariana (che è stata chiusa) - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Nubifragio nella notte, frane su Regina vecchia e Lariana (che è stata chiusa) -

di Enrica Roddolo Carne Griffiths, uno dei nuovi protagonisti dell'art - set sul Tamigi, ha ritratto Elisabetta con il té. L'opera èsvelata dalla nipote dellaZara Phillips e il marito Mike Tindall. Griffiths: "Cosa di più naturale per disegnare la nostra sovrana" Dalla nostra inviata LONDRA Laè entrata nella ...Stiamo parlando, infatti, del suo compagno di vita, la persona che èsempre presente per lei, nella gioia e nel dolore. L'ultimo giorno delle celebrazioni, lasi è affacciata dal balcone ...Harry e Meghan volevano immortalare il primo incontro tra la loro figlia e la bisnonna di cui la bimba porta il nome, ma Elisabetta II lo ha vietato: «È un incontro di famiglia e deve restare in famig ...La sovrana apre la festa davanti a Buckingham Palace con un divertente video con l'orso Paddington. L'omaggio a Elisabetta delle star, dai Queen a Diana Ross. I discorsi del nipote William e dell'ered ...