La prima foto di Lilibet Diana e il toto somiglianze

Dopo aver partecipato ai festeggiamenti del Giubileo della regina Elisabetta per i suoi 70 anni di regno, Harry e Meghan hanno avuto un'altra bellissima occasione per festeggiare: la loro secondogenita, Lilibet Diana, ha compiuto 1 anno. Harry e Meghan, genitori di Lilibet Diana e di Archie Harrison, il loro primogenito, hanno celebrato il primo compleanno della loro bambina condividendo la prima foto ufficiale di Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (che porta i nomi della bisnonna, la regina Elisabetta, soprannominata proprio Lillibet, e della nonna Lady Diana). La famiglia ha festeggiato il compleanno della bambina nel cortile del Frogmore Cottage di Windsor con un intimo picnic insieme ad amici e parenti.

