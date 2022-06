La nuova fiction su Canale 5 (Di martedì 7 giugno 2022) Su Canale 5 è in arrivo la nuova fiction “L’Ora, inchiostro contro piombo”, che ha come protagonista l’attore Claudio Santamaria. L’Ora, inchiostro contro piombo: trama e cast su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Su5 è in arrivo la“L’Ora, inchiostro contro piombo”, che ha come protagonista l’attore Claudio Santamaria. L’Ora, inchiostro contro piombo: trama e cast su Donne Magazine.

Advertising

palermo24h : Claudio Santamaria racconta la Sicilia nella nuova fiction di Canale 5 «Amo Palermo, sul set… - MariaGr67429100 : @AtlanaTrogrlic a si tutto può succedere.... però sinceramente usando la razionalità non credo. In quanto ai suoi p… - CastigamattU : RT @pepppe772: @giuslit Mi sembra CHIARO che hanno tutta l'intenzione di prolungare il conflitto LOCALE fino al 2023. Emergenza come nuova… - maupaslover : stasera sentimentale ma io sono troppo felice di aver conosciuto Nicolas. e pensare che è partito tutto da twitter,… - imbraveforlouis : ok ho trovato una nuova fan fiction da leggere -