La nuova fase della mobilità sostenibile | domani al Green talk

Leggi su italiasera

(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Laentra in una. Quellamaturità delle tecnologie elettriche, oggi alla ricerca di un equilibrio piùfra performance, tempi di ricarica, impatto sull’ecosistema urbano, circolarità industriale e democratizzazione del prezzo, ma anchepresa di coscienza che non esiste dal punto di vista tecnologico una sola strada per raggiungere gli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione. Questi i temi che verranno discussi durante la quarta edizione del, organizzata da 1000 Miglia Srl con Fondazione Symbola. Il 1000 Migliache si terrà domattina vuole essere un dibattito a più voci che mira a costruire un percorso che ...