Advertising

infoitsport : Calciomercato Juventus, Di Maria c’è! Ma Sky rilancia: “Altro colpo vicino” -

Calciomercatonews.com

2 Lasi è inserita con forza e lavora all'acquisto di Filip Kostic dall'Eintrcht Francoforte a cifre non superiori ai 15 milioni di euro data la scadenza di contratto a giugno 2023. Dalla Germania ...... la priorità è chiaraIn casacresce la fiducia per Paul Pogba. Il francese potrebbe essere annunciato presto dai bianconeri con un ritorno chel'entusiasmo dei sostenitori della ... La Juventus rilancia per il regista: scambio con l'attaccante - calciomercatonews.com Per Marca il prezzo shock di Raphinha ha cambiato i piani blaugrana. vedi letture. Il Leeds spara (troppo) alto per Raphinha. Di Maria fra Juve e Barça. L'argentino, a differenza di Raphinha, arrivere ...La Juventus vorrebbe rinnovare il contratto di Fagioli prima che cominci il calciomercato. Le parti dovrebbero presto incontrarsi ...