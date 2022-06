La guerra cambia tutto il mondo (Di martedì 7 giugno 2022) Pallottole o pagnotte? Diventa di giorno in giorno più evidente che la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina sta cambiando il mondo. E ancor più lo cambierà se dovesse durare a lungo, come molti prevedono e moltissimi temono. La rincorsa ad armare Kiev, nell’evidente preoccupazione che quanto fatto finora possa non bastare a bloccare l’iniziativa russa nel Donbass, fa cadere un tabù dopo l’altro. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 7 giugno 2022) Pallottole o pagnotte? Diventa di giorno in giorno più evidente che lascatenata dalla Russia in Ucraina stando il. E ancor più lo cambierà se dovesse durare a lungo, come molti prevedono e moltissimi temono. La rincorsa ad armare Kiev, nell’evidente preoccupazione che quanto fatto finora possa non bastare a bloccare l’iniziativa russa nel Donbass, fa cadere un tabù dopo l’altro.

Advertising

Avvenire_Nei : Londra cambia le regole e lascia fuori dalla porta 500 minori soli dall'Ucraina - Maumol : Ungheria alleata di Mosca per portare scompiglio nella Nato e nell'Ue - lettera_mosca : RT @fulvioscaglione: Le conseguenze, in larga parte ancora imprevedibili, del conflitto in Ucraina - fulvioscaglione : Le conseguenze, in larga parte ancora imprevedibili, del conflitto in Ucraina - Bruno2Franco : @MarioDraghi17 A sentire nuove del conflitto e di volere la pace; c'è Putin che non cambia di cessare la guerra. Ad… -