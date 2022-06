La foto di Valerie, la 16enne ucraina tra le macerie della sua scuola con l’abito per il ballo di fine anno (Di martedì 7 giugno 2022) Avrebbe dovuto diplomarsi quest'anno nell'edificio distrutto dai bombardamenti russi. La zia condivide la sua storia su Facebook Leggi su corriere (Di martedì 7 giugno 2022) Avrebbe dovuto diplomarsi quest'nell'edificio distrutto dai bombardamenti russi. La zia condivide la sua storia su Facebook

Advertising

Corriere : L’abito rosso per il ballo di fine anno e le macerie della scuola: la foto di Valerie, 16enne di Kharkiv - MicheleTommaso4 : RT @Corriere: L’abito rosso per il ballo di fine anno e le macerie della scuola: la foto di Valerie, 16enne di Kharkiv - giuseppepetroce : RT @Corriere: L’abito rosso per il ballo di fine anno e le macerie della scuola: la foto di Valerie, 16enne di Kharkiv - ritafrediani : RT @Corriere: L’abito rosso per il ballo di fine anno e le macerie della scuola: la foto di Valerie, 16enne di Kharkiv - VOXPOPULIbyCAMI : @Corriere @GiuseppeConteIT @CNN @mara_carfagna @matteosalvinimi @GuidoCrosetto @AgenziaVISTA @AugustoMinzolin… -