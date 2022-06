La foto di Valerie | la 16enne ucraina tra le macerie della sua scuola con l’abito per il ballo di fine anno

Advertising

Gina76280162 : RT @enzosantagada: Ucraina, il vestito rosso di Valerie e le macerie della sua scuola La zia della ragazza ha condiviso la foto della 16en… - CGlonfoni : RT @enzosantagada: Ucraina, il vestito rosso di Valerie e le macerie della sua scuola La zia della ragazza ha condiviso la foto della 16en… - MicheleTommaso4 : RT @enzosantagada: Ucraina, il vestito rosso di Valerie e le macerie della sua scuola La zia della ragazza ha condiviso la foto della 16en… - gps72 : RT @enzosantagada: Ucraina, il vestito rosso di Valerie e le macerie della sua scuola La zia della ragazza ha condiviso la foto della 16en… - danieledv79 : RT @enzosantagada: Ucraina, il vestito rosso di Valerie e le macerie della sua scuola La zia della ragazza ha condiviso la foto della 16en… -

Come, 16 anni, studentessa di Kharkiv . La suasta rimbalzando sui social, postata per la prima volta da un account localizzato in Canada da quella che dice di essere sua zia. È ...La storia è difficile da verificare, ma lasta facendo il giro dei social. È stata postata su Facebook da Anna Episheva che, forse, vive a Toronto., dice, è sua nipote. Aveva i sogni ...Dell'istituto restano solo macerie e il vestito rosso contrasta con tanta devastazione. Twitter content This content can also be viewed on the site it originates from. Content This content can also be ...Oggi è tornata a quello che resta della sua scuola e ai suoi piani per il diploma. Students of School #134, Kharkiv, danced their prom waltz against the backdrop of the ruins of their Alma mater. Graz ...