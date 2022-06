La follia dei turisti a Roma tra lanci di monopattini e ‘bravate’: 65 mila euro per riparare la Scalinata di Piazza di Spagna (Di martedì 7 giugno 2022) C’è chi è andato a schiantarsi con la Maserati contro la Scalinata di Trinità dei Monti danneggiandola, per poi fuggire, chi invece è arrivato a Roma con l’intenzione di divertirsi. E non in modo ‘sano’ e normale, come dovrebbero fare tutti i turisti. Loro, due americani di 28 e 29 anni, qualche giorno fa, hanno pensato bene di ‘lanciare’ i monopattini, quei mezzi green che hanno invaso la Capitale, dalla stessa Scalinata. E il monumento storico, un simbolo di Roma, ha dovuto fare i conti con altri danni perché nel giro di un mese è stato ‘sfregiato’ due volte. Ora per restaurarla serviranno ben 65 mila euro di fondi pubblici. Danni alla Scalinata di Trinità dei Monti I tecnici della Sovrintendenza Comunale ieri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) C’è chi è andato a schiantarsi con la Maserati contro ladi Trinità dei Monti danneggiandola, per poi fuggire, chi invece è arrivato acon l’intenzione di divertirsi. E non in modo ‘sano’ e normale, come dovrebbero fare tutti i. Loro, due americani di 28 e 29 anni, qualche giorno fa, hanno pensato bene di ‘are’ i, quei mezzi green che hanno invaso la Capitale, dalla stessa. E il monumento storico, un simbolo di, ha dovuto fare i conti con altri danni perché nel giro di un mese è stato ‘sfregiato’ due volte. Ora per restaurarla serviranno ben 65di fondi pubblici. Danni alladi Trinità dei Monti I tecnici della Sovrintendenza Comunale ieri ...

