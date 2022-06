La Duma vota l'uscita della Russia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo | Mosca: "Controlliamo completamente Severodonetsk" (Di martedì 7 giugno 2022) Medvedev: odio gli occidentali, voglio farli sparire. No di Kiev alla visita dell'Agenzia energia atomica nella centrale nucleare occupata dai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 giugno 2022) Medvedev: odio gli occidentali, voglio farli sparire. No di Kiev alla visita'Agenzia energia atomica nella centrale nucleare occupata dai ...

Advertising

Vascello : Duma vota uscita Russia da Corte europea diritti dell'uomo Altro successo di Mosca, sempre più Stato terrorista… - News24_it : La Duma vota per l'uscita dalla Russia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Zelensky: 'La Cina usi la sua inf… - Dome689 : Duma vota per l’uscita dalla Russia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Medvedev contro l’Occidente: ‘Bastar… - fr4nc15_93 : Una volta fuori, la Russia non potrà più essere accusata di crimini contro l'umanità. - roberiez : ++ Duma vota uscita Russia da Corte europea diritti dell'uomo ++ -