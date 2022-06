La Duchessa del Sussex ha diffuso una nuova foto della figlia Lilibet, scattata da Misan Harriman il giorno del primo compleanno (Di martedì 7 giugno 2022) Ha i capelli di papà e gli occhi di mamma. E’ un bel mix dei genitori, insomma, la piccola Lilibet, secondogenita del principe Harry e di Meghan Markle. Ecco la seconda foto della bambina diffusa dai genitori dalla nascita (foto: Instagram/MisanHarriman) Ha aspettato che si chiudessero le celebrazioni ufficiali del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Chissà, forse non togliere l’attenzione alla sovrana era una delle condizioni per il ritorno in UK lo scorso weekend. Appena messo piede negli Stati Uniti, però, Meghan Markle ha distolto l’attenzione mediatica dalla monarca. Come? Pubblicando una nuova foto della figlia Lilibet. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU MEGHAN ... Leggi su amica (Di martedì 7 giugno 2022) Ha i capelli di papà e gli occhi di mamma. E’ un bel mix dei genitori, insomma, la piccola, secondogenita del principe Harry e di Meghan Markle. Ecco la secondabambina diffusa dai genitori dalla nascita (: Instagram/) Ha aspettato che si chiudessero le celebrazioni ufficiali del Giubileo di PlatinoRegina Elisabetta. Chissà, forse non togliere l’attenzione alla sovrana era una delle condizioni per il ritorno in UK lo scorso weekend. Appena messo piede negli Stati Uniti, però, Meghan Markle ha distolto l’attenzione mediatica dalla monarca. Come? Pubblicando una. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU MEGHAN ...

Advertising

ciemmeelle : Il Salone del Mobile inaugurato alla Ca’ Granda (oggi sede della Statale) voluta dalla duchessa Bianca Maria Viscon… - alehugme3 : Comunque, io rido se penso alla duchessa Kate che in pubblico ha quell'aplomb regale che la contraddistingue ma sic… - TraniLiveIt : Via Duchessa d'Andria, la seconda vita del carrubo. Le foto - amelia__brg : RT @SophieStrelitz: Annuncio del giorno popolo: Ho deciso di decidere il diamante della stagione nel ballo che si terrà a casa del duca @S… - fisco24_info : Giubileo di Platino, Harry e Meghan via da Londra prima di fine celebrazioni: (Adnkronos) - Il duca e la duchessa d… -