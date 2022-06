La Corea del Nord testa missili: Seul e gli Usa schierano 20 caccia “contro le provocazioni” (Di martedì 7 giugno 2022) Seul – Corea del Sud e Stati Uniti hanno schierato 20 caccia per una “dimostrazione congiunta di forza” dopo che domenica la Corea del Nord ha lanciato otto missili balistici a corto raggio. Quattro F-16 Usa e 16 velivoli sudCoreani – tra F-35A, F-15K e Kf-16 – hanno sorvolato il Mar Giallo durante le manovre, secondo quanto reso noto dai militari di Seul e riportato dall’agenzia Yonhap. “Corea del Sud e Usa hanno dimostrato le loro forti capacità nel colpire rapidamente e – hanno ribadito – con precisione in caso di provocazioni NordCoreane”. Gli Stati Uniti hanno intanto avvertito la Corea del Nord: risposta “rapida e incisiva” nel caso Pyongyang ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 giugno 2022)del Sud e Stati Uniti hanno schierato 20per una “dimostrazione congiunta di forza” dopo che domenica ladelha lanciato ottobalistici a corto raggio. Quattro F-16 Usa e 16 velivoli sudni – tra F-35A, F-15K e Kf-16 – hanno sorvolato il Mar Giallo durante le manovre, secondo quanto reso noto dai militari die riportato dall’agenzia Yonhap. “del Sud e Usa hanno dimostrato le loro forti capacità nel colpire rapidamente e – hanno ribadito – con precisione in caso dine”. Gli Stati Uniti hanno intanto avvertito ladel: risposta “rapida e incisiva” nel caso Pyongyang ...

