La brutta storia del ministro assassinato nel suo ufficio nella Repubblica Dominicana (Di martedì 7 giugno 2022) “Non vi preoccupate, Miguel è mio amico”. Così Orlando Jorge Mera, ministro dell’Ambiente e delle Risorse Naturali della Repubblica Dominicana, aveva rassicurato le guardie. Esitanti a far entrare nel suo ufficio Fausto Miguel Cruz de la Mota, che appariva in visibile stato di agitazione. “Non vi preoccupate, Miguel è mio amico”, aveva insistito il ministro quando una sua collaboratrice aveva provato a entrare, allarmata dalle urla che provenivano dalla stanza. Ma poi alle 12 e 15 locali, le 18 e 15 italiane, più forti delle urla si sono sentiti gli spari. Sette. Nel fuggi fuggi generale, l’”amigo Miguel” è riuscito a sua volta a scappare. Si è rifugiato in una chiesa. Si è presentato al prete, gli ha consegnato una pistola, e gli ha detto: “Ho ucciso un uomo”. Poi si è consegnato alla polizia. 56 ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 giugno 2022) “Non vi preoccupate, Miguel è mio amico”. Così Orlando Jorge Mera,dell’Ambiente e delle Risorse Naturali della, aveva rassicurato le guardie. Esitanti a far entrare nel suoFausto Miguel Cruz de la Mota, che appariva in visibile stato di agitazione. “Non vi preoccupate, Miguel è mio amico”, aveva insistito ilquando una sua collaboratrice aveva provato a entrare, allarmata dalle urla che provenivano dalla stanza. Ma poi alle 12 e 15 locali, le 18 e 15 italiane, più forti delle urla si sono sentiti gli spari. Sette. Nel fuggi fuggi generale, l’”amigo Miguel” è riuscito a sua volta a scappare. Si è rifugiato in una chiesa. Si è presentato al prete, gli ha consegnato una pistola, e gli ha detto: “Ho ucciso un uomo”. Poi si è consegnato alla polizia. 56 ...

Advertising

ferlito_fabio : @mirkocalemme Infatti no. È una brutta storia. Loro sanno la verità. Speriamo solo di poter al più presto parlare di calcio e di acquisti - Pier_dll : Avete presente la storia del: scatti una foto bella, poi la guardi troppo e diventa brutta? Eccoci. ?? - antoniodaipra1 : RT @Zziagenio78: Pazzesco che in un mese e mezzo ci sia stato tutto il processo Johnny Depp compresa la sentenza, in Italia deve ancora arr… - Sspy97 : @hortominnesota @paolo_spinelli @Katia69193323 @juventusfc Intanto non era una brutta squadra quel totthenam e poi… - DelGriso : @ThePiper1 I fatti sono che la società fa 'uscire' mail di una trattativa in corso d'opera. Il motivo? Dare… -