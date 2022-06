La Banca mondiale taglia ancora le stime sull’economia globale. Per la Russia calo di quasi il 9% del Pil. Putin: “Industria rallenta” (Di martedì 7 giugno 2022) La Banca mondiale ha nuovamente ridotto le sue previsioni sulla crescita economica globale nel 2022. Quest’ anno il Pil mondiale dovrebbe crescere del 2,9%, contro 4,1% previsto a gennaio e il 3,2% indicato solo lo scorso aprile. A zavorrare l’economia sono soprattutto la guerra in Ucraina, l’inflazione e quindi le politiche monetarie restrittive avviate dalle banche centrali. Più di 60 autorità monetarie, tra cui la Banca d’Inghilterra e la Federal Reserve statunitense, hanno alzato i tassi di interesse quest’anno e la Banca centrale europea potrebbe iniziare a farlo il prossimo luglio. L’indicazione più preoccupante riguarda però la situazione debitoria dei paesi a basso reddito. “Circa il 60% dei 75 paesi più poveri del mondo sono a rischio di crisi del debito o la stanno già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Laha nuovamente ridotto le sue previsioni sulla crescita economicanel 2022. Quest’ anno il Pildovrebbe crescere del 2,9%, contro 4,1% previsto a gennaio e il 3,2% indicato solo lo scorso aprile. A zavorrare l’economia sono soprattutto la guerra in Ucraina, l’inflazione e quindi le politiche monetarie restrittive avviate dalle banche centrali. Più di 60 autorità monetarie, tra cui lad’Inghilterra e la Federal Reserve statunitense, hanno alzato i tassi di interesse quest’anno e lacentrale europea potrebbe iniziare a farlo il prossimo luglio. L’indicazione più preoccupante riguarda però la situazione debitoria dei paesi a basso reddito. “Circa il 60% dei 75 paesi più poveri del mondo sono a rischio di crisi del debito o la stanno già ...

