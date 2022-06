Kylie Jenner “libera i capezzoli”: gli scatti al limite della censura (Di martedì 7 giugno 2022) Lasciano senza fiato le immagini postate da Kylie Jenner su Instagram. L’influencer mostra un bikini che inganna l’occhio… e che fa battere i cuori. La più piccola delle sorelle Kardashian/Jenner non è nuova agli outfit provocanti, che svelano le famose curve, questa volta però si è superata. Kylie mostra il seno La Jenner provoca con il bikini iper-realisticoKylie Jenner ha deciso di farsi portavoce di un movimento rivoluzionario femminista oppure, come insinuano alcuni, è solo ostentazione furbescamente mascherata? Sta di fatto che l’imprenditrice ha regalato ai follower degli scatti infuocati dove indossa un malizioso bikini di Jean Paul Gaultier x Lotta Volkova, con dipinti dei capezzoli molto realistici. E’ “free the nipple”, ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 7 giugno 2022) Lasciano senza fiato le immagini postate dasu Instagram. L’influencer mostra un bikini che inganna l’occhio… e che fa battere i cuori. La più piccola delle sorelle Kardashian/non è nuova agli outfit provocanti, che svelano le famose curve, questa volta però si è superata.mostra il seno Laprovoca con il bikini iper-realisticoha deciso di farsi portavoce di un movimento rivoluzionario femminista oppure, come insinuano alcuni, è solo ostentazione furbescamente mascherata? Sta di fatto che l’imprenditrice ha regalato ai follower degliinfuocati dove indossa un malizioso bikini di Jean Paul Gaultier x Lotta Volkova, con dipinti deimolto realistici. E’ “free the nipple”, ...

