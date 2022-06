Advertising

Gazzetta_it : #Napoli, anno zero: dopo Insigne rischia di perdere Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens - sportmediaset : Koulibaly-Napoli, aria di addio. Deulofeu vicino, Bernardeschi stuzzica #Napoli #Koulibaly #Calciomercato - AlexMazzone : @augustociardi75 Milan Maignan Inter Barella Juve Chiesa Napoli Koulibaly Lazio Immobile Fiorentina Odriozola Atalanta Muriel - sportli26181512 : Koulibaly-Napoli sempre più lontani: in quota è sfida tra Barcellona e Juventus: Dopo l’addio certo di Lorenzo Insi… - XXI_secolo : @augustociardi75 Milan Magnan Inter Brozovic Napoli Koulibaly Juve Chiesa Lazie nessuno Fiorentina Milenkovic Atalanta Demiral -

ha chiesto la cessione alCome riporta Sportmediaset sul proprio sito, CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...... ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss sul futuro del difensore senegalese Bruno Satin, agente di, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss sul futuro del difensore del. Le ...SCAMBI PER ZANIOLO – “Il Milan è vicino a Zaniolo più della Juventus, che però attenzione è pronta a fare un’offerta al Napoli per Koulibaly. La Roma non vuole tenere Zaniolo. In un primo momento i ...Il classe 1998, come riportato dalla Radio, è cercato anche dall’Atalanta. Il Napoli vorrebbe il difensore per sostituire Kalidou Koulibaly: il senegalese fu acquistato proprio dalla squadra belga.