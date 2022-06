Kadyrov | soldati ceceni fanno sesso di gruppo e vengono filmati | uccisi dopo il suo ordine

Tutti e quattro i partecipanti sono stati arrestati su richiesta del governo, ma una donna, che non era cecena, è stata infine lasciata andare. Gli altri tre sono stati sepolti due settimane fa in un'altra città, ha detto la fonte della polizia locale in condizione di anonimato perché non era autorizzato a parlare. L'ufficiale ha detto che sono stati uccisi, ma non conosceva la causa esatta della morte. Il governo locale ha rifiutato di commentare. Sotto la guida dell'uomo forte Ramzan Kadyrov, la Cecenia ha perseguitato le minoranze sessuali, suscitando indignazione internazionale. Secondo i gruppi per i diritti umani, la polizia cecena non solo ha torturato membri della comunità gay, chiedendo di identificare altre persone LGBT, ma ne ha uccisi molti.

Senza pietà. Tre soldati ceceni sono stati uccisi perché hanno preso parte a un video di sesso. L'episodio sarebbe avvenuto all'inizio di quest'anno, come ha rivelato una fonte della polizia locale di Caucasus a Radio Free Europe. Nel filmato si potevano osservare due uomini e due donne mentre avevano una relazione sessuale. Il problema per loro è che la registrazione è diventata virale e presumibilmente ha fatto arrabbiare la leadership della repubblica russa della Cecenia, che è a maggioranza musulmana. Ma in particolare hanno fatto infuriare il leader ceceno Ramzan Kadyrov.