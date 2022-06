Juventus, riflettori su Brunori: sondaggio del Frosinone per il bomber del Palermo (Di martedì 7 giugno 2022) Interesse dalla Serie B per Matteo Brunori, bomber e trascinatore del Palermo di Silvio Baldini, Frosinone ma non solo... Leggi su mediagol (Di martedì 7 giugno 2022) Interesse dalla Serie B per Matteoe trascinatore deldi Silvio Baldini,ma non solo...

Advertising

ZonaBianconeri : RT @IlSommo8: #DiMaria In Italia non riuscirebbe a giocare, giocatori poco pragmatici e tecnicamente alla frutta farebbero panchina al Vene… - IlSommo8 : #DiMaria In Italia non riuscirebbe a giocare, giocatori poco pragmatici e tecnicamente alla frutta farebbero panchi… - Vincenzo140893 : RT @ValePieraccini: (#IlSecoloXIX) #Gatti, stagione sotto i riflettori a #Frosinone e prossima annata alla #Juventus: il classe '98 sfrutte… - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: (#IlSecoloXIX) #Gatti, stagione sotto i riflettori a #Frosinone e prossima annata alla #Juventus: il classe '98 sfrutte… - ValePieraccini : (#IlSecoloXIX) #Gatti, stagione sotto i riflettori a #Frosinone e prossima annata alla #Juventus: il classe '98 sfr… -