Juventus, Pogba sempre più vicino: già svolte una parte di visite mediche (Di martedì 7 giugno 2022) Calciomercato Juventus: Pogba sempre più vicino ai bianconeri. Il francese avrebbe già svolto una parte di visite mediche In casa Juventus è cominciato il conto alla rovescia per rivedere in maglia bianconera Paul Pogba. Dubbi sull'affare sembrano non essercene più, anche se per l'annuncio si potrebbe aspettare luglio per questioni di bilancio. Prosegue il lavoro di Pimenta per limare i dettagli legati alla parte variabile, con Pogba che continua a godersi le vacanze negli Stati Uniti. Non solo: proprio lì avrebbe già svolto una parte di visite mediche per conto della Juventus. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

