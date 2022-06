Juventus, Cuadrado vicino all’addio? Ci pensa una big della Serie A! (Di martedì 7 giugno 2022) Juventus, Cuadrado vicino all’addio? Nubi sul futuro di Juan Cuadrado che, nelle ultime ore, sembra essere sempre più distante da Torino. Secondo i termini contrattuali stipulati con la società bianconera, il colombiano, avrebbe diritto ad un rinnovo automatico di un anno a 4.2 milioni di euro. La società però, intenta a ringiovanire la rosa non sembrerebbe disposta a tenere fede agli accordi presi in precedenza. I 34 anni del terzino pesano sulla valutazione della dirigenza che, facendo dietrofront, offre al giocatore l’opzione di spalmare i 4.2 milioni in due anni. Il colombiano, infastidito, sembra non essere interessato a prendere in considerazione questa proposta e i rapporti tra le due parti appaiono tesi. A complicare la situazione è l’appeal che il giocatore, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 giugno 2022)? Nubi sul futuro di Juanche, nelle ultime ore, sembra essere sempre più distante da Torino. Secondo i termini contrattuali stipulati con la società bianconera, il colombiano, avrebbe diritto ad un rinnovo automatico di un anno a 4.2 milioni di euro. La società però, intenta a ringiovanire la rosa non sembrerebbe disposta a tenere fede agli accordi presi in precedenza. I 34 anni del terzino pesano sulla valutazionedirigenza che, facendo dietrofront, offre al giocatore l’opzione di spalmare i 4.2 milioni in due anni. Il colombiano, infastidito, sembra non essere interessato a prendere in considerazione questa proposta e i rapporti tra le due parti appaiono tesi. A complicare la situazione è l’appeal che il giocatore, ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Cuadrado, sul rinnovo parti distanti. E l’Inter aspetta... #calciomercato - marcodemo3 : L'unico che merita rispetto e riconoscenza da parte della #Juventus È #Cuadrado E lo trattano a pesci in faccia #Finoallafine - VELOSPORT1960 : - infoitsport : Juventus, Cuadrado vicino all’addio? Ci pensa una big della Serie A! - yoshi5477 : RT @forumJuventus: (TS) 'Juventus, questione terzini: Molina il nuovo Cuadrado, Emerson Palmieri in pole per la fascia sinistra ? https://t… -