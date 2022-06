Jurassic Park | migliaia di spettatori hanno assistito alla proiezione The Space Cinema del cult degli anni ‘90

(Di martedì 7 giugno 2022) Durante la notte tra l'1 e il 2 giugno 2022 più di 6.000visionatoprendendo parte all'incredibile maratonaa italiana targata The. Oltre 6.500preso posto all'interno delle sale Thedi tutta Italia per una maratona di sei ore dedicata a: svariate generazioni di appassionati si sono regalati una full immersion davanti al grande schermo in nome dell'enorme passione che in molti nutrono nei confronti del celeberrimo franchise dedicato ai dinosauri. È successo nella notte tra l'1 il 2 giugno in occasione dell'appuntamento organizzato da The...

Oltre 6.500 spettatori hanno preso posto all'interno delle sale The Space Cinema di tutta Italia per una maratona di sei ore dedicata a: svariate generazioni di appassionati si sono regalati una full immersion davanti al grande schermo in nome dell'enorme passione che in molti nutrono nei confronti del celeberrimo ...... iniziato alle 21:40 del 1 giugno con la proiezione del primo capitolo della saga(1993), film cult degli anni '90 diretto da Steven Spielberg , e concluso nella notte del 2 giugno con ... Jurassic Park, il cast del primo film. FOTO Durante la notte tra l'1 e il 2 giugno 2022 più di 6.000 spettatori hanno visionato Jurassic Park prendendo parte all'incredibile maratona jurassica italiana targata The Space Cinema. Oltre 6.500 ...6.500 spettatori presenti nelle sale The Space Cinema di tutta Italia per una full immersion di sei ore: due generazioni di appassionati inchiodate al grande sc ...