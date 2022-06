Julia Garner interpreterà Madonna nel film biografico prodotto da Universal? (Di martedì 7 giugno 2022) L'attrice Julia Garner sembra abbia ricevuto l'offerta di interpretare Madonna nel film biografico prodotto da Universal. Il film biografico dedicato alla vita di Madonna potrebbe aver trovato la sua protagonista: Julia Garner avrebbe infatti ricevuto un'offerta da parte di Universal. L'attrice, secondo le fonti di Variety, era la favorita dei produttori ormai da alcuni mesi. Julia Garner avrebbe sconfitto la concorrenza di dozzine di candidate per interpretare Madonna nel film che verrà diretto proprio dalla star della musica. Il team della giovane attrice, molto apprezzata per le sue interpretazioni ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 giugno 2022) L'attricesembra abbia ricevuto l'offerta di interpretarenelda. Ildedicato alla vita dipotrebbe aver trovato la sua protagonista:avrebbe infatti ricevuto un'offerta da parte di. L'attrice, secondo le fonti di Variety, era la favorita dei produttori ormai da alcuni mesi.avrebbe sconfitto la concorrenza di dozzine di candidate per interpretarenelche verrà diretto proprio dalla star della musica. Il team della giovane attrice, molto apprezzata per le sue interpretazioni ...

JOYCEDlVlSlON : @BarbaraPanzetta @LinaLucerto Lasciato al secondo episodio. Nonostante avessi amato Julia Garner in Ozark - mikogat : Raga Julia Garner è STREPITOSA. Guardate Ozark e poi ne parliamo… - justcallme_sug : Julia Garner ha avuto la parte dopo aver vinto la super prova finale definitiva: recitare a memoria dall'ultima all… - ziogregorin_ : ora iniziano con we wanted z, we wanted y dai julia garner va benissimo non seguendo molto le serie di lei ho vis… - bennyxx9 : Contento per questa grande occasione per Julia Garner ma secondo il biopic su Madonna scritto e diretto da Madonna… -