Johnson | “Risultato del voto ‘convincente’ | il governo va avanti”

(Di martedì 7 giugno 2022) LONDRA – “Penso che sia unestremamente buono, positivo, convincente e decisivo, che ci consente di andare, di unirci e di concentrarci sulle cose che contano davvero. Ed e’ esattamente quello che faremo. Ho molti piu’ parlamentari che mi supportano ora rispetto a quanto non facessero nel 2019. Ne sono felice. Faremo un passo, abbiamo un programma enorme e lo attueremo. Quello che dobbiamo fare ora e’ riunirci come, come partito. Ed e’ esattamente quello che possiamo fare ora”. Cosi’ il primo ministro britannico Borissull’esito deldi sfiducia, al quale e’ “sopravvissuto” ma perdendo il 40% dei consensi.commenta ildeldi sfiducia dei parlamentari conservatori nei ...

Boris entusiasta per il voto che attesta una fiducia ai minimi storici " Unmolto positivo ", che permette di archiviare la questione dei suoi party in era Covid e in ...con cui Boris...Gli inviti del premier e dei suoi ministri ai ribelli ad accettare il, a rientrare nei ... Mentre le opposizioni - laburisti e indipendentisti scozzesi dell'Snp in testa - bollanocome ... Johnson, risultato voto 'convincente', governo va avanti - Ultima Ora Johnson commenta il risultato del voto di sfiducia dei parlamentari conservatori nei confronti della sua leadership come “convincente” e “decisivo”, nonostante una significativa e sostanziale ...Il premier britannico ha ringraziato i membri del suo Esecutivo per il sostegno durante la votazione e li ha esortati a riprendere il lavoro per portare avanti il Paese e mettersi all’opera “su ciò ch ...