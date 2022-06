“Johnny Depp ha bruciato 500 milioni di euro in 13 anni. Così ha dilapidato tutto il suo patrimonio tra yacht e tre isole alle Bahamas” (Di martedì 7 giugno 2022) Johnny Depp ha le tasche bucate. Secondo quanto riporta il sito luxurylaunches.com, l’attore fresco vincitore del processo, che ha visto la sua ex moglie, Amber Heard, colpevole di diffamazione per mezzo stampa, non gode di grande liquidità finanziaria, anzi. Nonostante i 15 milioni di dollari che Heard dovrà pagare all’ex marito dopo il verdetto del tribunale, Depp ha effettuato da tempo spese pazze di ogni genere dilapidando una grande fetta del patrimonio acquisito dopo quasi tre decenni di redditizie produzioni hollywoodiane. “Johnny Depp è stato uno degli attori più pagati al mondo. Il suo patrimonio netto complessivo potrebbe essere stato di 650 milioni di dollari a un certo punto, secondo il suo ex business manager. Adesso? Si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022)ha le tasche bucate. Secondo quanto riporta il sito luxurylaunches.com, l’attore fresco vincitore del processo, che ha visto la sua ex moglie, Amber Heard, colpevole di diffamazione per mezzo stampa, non gode di grande liquidità finanziaria, anzi. Nonostante i 15di dollari che Heard dovrà pagare all’ex marito dopo il verdetto del tribunale,ha effettuato da tempo spese pazze di ogni genere dilapidando una grande fetta delacquisito dopo quasi tre decenni di redditizie produzioni hollywoodiane. “è stato uno degli attori più pagati al mondo. Il suonetto complessivo potrebbe essere stato di 650di dollari a un certo punto, secondo il suo ex business manager. Adesso? Si ...

