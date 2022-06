Jessica Selassiè: “Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi il suo nuovo amore” (Di martedì 7 giugno 2022) Jessica Selassié mette la parola fine ad un possibile flirt con Barù e in una storia su Instagram chiarisce il suo rapporto di amicizia con l’ex coinquilino nella Casa del Grande Fratello Vip e sembra confermare che il nipote di Costantino della Gherardesca si sia fidanzato. Addio ai “Jerù” insomma: “Visto le ultime notizie, volevo fare una precisazione”, ha spiegato la principessa: “Ho sempre detto che io e Barù siamo amici ma con un rapporto senza etichetta. Sia dentro che fuori la Casa, abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo un fandom di coppia, i Jerù, nonostante noi non siamo una coppia”. E chiudendo definitivamente le porte ad una relazione con l’uomo aggiunge: “I Jerù hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci siano la viglia ed il tempo di approfondire quella nostra ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 7 giugno 2022)Selassié mette la parola fine ad un possibile flirt cone in una storia su Instagram chiarisce il suo rapporto di amicizia con l’ex coinquilino nella Casa del Grande Fratello Vip e sembra confermare che il nipote di Costantino della Gherardesca si sia fidanzato. Addio ai “Jerù” insomma: “Visto le ultime notizie, volevo fare una precisazione”, ha spiegato la principessa: “Ho sempre detto che io esiamo amici ma con un rapporto senza etichetta. Sia dentro che fuori la Casa, abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo un fandom di coppia, i Jerù, nonostante noi non siamo una coppia”. E chiudendo definitivamente le porte ad una relazione con l’uomo aggiunge: “I Jerù hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci siano la viglia ed il tempo di approfondire quella nostra ...

