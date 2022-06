Italia-Ungheria, Spinazzola: “Tornare titolare? Bellissimo, ho lottato in questi mesi” (Di martedì 7 giugno 2022) “Tornare titolare è stato Bellissimo, il ritorno in campo con l’Argentina mi ha spazzato le poche paure che avevo. Penso che per Tornare al cento per cento devo fare una bella preparazione, ancora adesso al 70’ le gambe iniziano a cedere, ma è normale”. Lo ha detto Leonardo Spinazzola, dopo la vittoria dell’Italia contro l’Ungheria in Nations League. “I giovani hanno voglia di farsi vedere, noi abbiamo voglia di riemergere: se vai insieme puoi dire la tua con tutti, dobbiamo continuare così – ha detto il terzino azzurro alla Rai – Ho lottato questi undici mesi, Inghilterra? Vediamo, siamo in tanti e ci sono due partite“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) “è stato, il ritorno in campo con l’Argentina mi ha spazzato le poche paure che avevo. Penso che peral cento per cento devo fare una bella preparazione, ancora adesso al 70’ le gambe iniziano a cedere, ma è normale”. Lo ha detto Leonardo, dopo la vittoria dell’contro l’in Nations League. “I giovani hanno voglia di farsi vedere, noi abbiamo voglia di riemergere: se vai insieme puoi dire la tua con tutti, dobbiamo continuare così – ha detto il terzino azzurro alla Rai – Houndici, Inghilterra? Vediamo, siamo in tanti e ci sono due partite“. SportFace.

