Italia-Ungheria oggi | orario | canale tv | probabili formazioni | streaming | programma Nations League

oggi, martedì 7 giugno alle ore 20.45, la Nazionale Italiana di calcio scenderà sul campo dello stadio 'Dino Manuzzi' di Cesena per il secondo incontro della fase a gironi della lega A di Nations League. Gli azzurri, reduci dal pareggio di Bologna contro la Germania, affronteranno l'Ungheria, vittoriosa a sorpresa nella prima giornata di incontri con l'Inghilterra. Roberto Mancini potrebbe dar seguito alla formazione scesa contro i tedeschi, con la novità rappresentata dal sorprendente Wilfried Gnonto, 18enne nativo di Verbania e in evidenza nella sfida del Dall'Ara. Il Mancio potrebbe lanciarlo dal 1? e il calciatore dello Zurigo sarà tra gli osservati speciali della partita. Con i magiari sarà la sfida n.35 di una storia tra le più lunghe nei confronti diretti in casa Italia: esordio ...

