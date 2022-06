Italia-Ungheria, Mancini sorprende ancora: 7 cambi, ecco la probabile formazione. Seconda gara di Nations League: orario e dove vederla (Di martedì 7 giugno 2022) Alla fine questa scialba Nations League di fine stagione, che le altre Nazionali utilizzano per preparare il Mondiale di Qatar 2022, almeno ha una sua utilità anche per l’Italia. Permette al ct Roberto Mancini di sperimentare, osare, rivoluzionare. La prima gara contro la Germania con qualche novità di formazione ha già dato effetti positivi, ora di fronte c’è l’Ungheria: l’occasione perfetta per stravolgere ancora l’undici titolare. Tanto si sa, in queste partite puntare sulla vecchia guardia ha esposto spesso alle figuracce, mentre buttare nella mischia qualche giovane può solo dare entusiasmo. ecco allora che gli unici confermati, secondo le indiscrezioni, saranno Donnarumma in porta, Bastoni in difesa, Cristante a centrocampo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Alla fine questa scialbadi fine stagione, che le altre Nazionali utilizzano per preparare il Mondiale di Qatar 2022, almeno ha una sua utilità anche per l’. Permette al ct Robertodi sperimentare, osare, rivoluzionare. La primacontro la Germania con qualche novità diha già dato effetti positivi, ora di fronte c’è l’: l’occasione perfetta per stravolgerel’undici titolare. Tanto si sa, in queste partite puntare sulla vecchia guardia ha esposto spesso alle figuracce, mentre buttare nella mischia qualche giovane può solo dare entusiasmo.allora che gli unici confermati, secondo le indiscrezioni, saranno Donnarumma in porta, Bastoni in difesa, Cristante a centrocampo e ...

