Italia-Ungheria, Mancini: “I Mondiali fanno male ma abbiamo un motivo per essere felici” (Di martedì 7 giugno 2022) Tra meno di un’ora, l’Italia di Roberto Mancini sfiderà l’Ungheria per la seconda partita del girone di UEFA Nations League. Dopo il pareggio di pochi giorni fa contro la Germania, gli Azzurri sono pronti alla sfida contro la Selezione di Marco Rossi per provare a prendere la vetta del girone. Nel prepartita di Italia–Ungheria, Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport ha parlato della sfida di questa sera e ripercorso la “sofferenza” per la mancata qualifcazione ai Mondiali. “Ci sarà da soffrire per trovare gli spazi ma spero che si riesca a fare una buona partita, come fatto a Bologna”. Italia ManciniItalia, Mancini: “Il Mondiale fa ancora male” Gnonto? “Partirà da ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 giugno 2022) Tra meno di un’ora, l’di Robertosfiderà l’per la seconda partita del girone di UEFA Nations League. Dopo il pareggio di pochi giorni fa contro la Germania, gli Azzurri sono pronti alla sfida contro la Selezione di Marco Rossi per provare a prendere la vetta del girone. Nel prepartita di, Robertoai microfoni di Rai Sport ha parlato della sfida di questa sera e ripercorso la “sofferenza” per la mancata qualifcazione ai. “Ci sarà da soffrire per trovare gli spazi ma spero che si riesca a fare una buona partita, come fatto a Bologna”.: “Il Mondiale fa ancora” Gnonto? “Partirà da ...

Advertising

Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Ungheria ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio “Dino Manuzzi”… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Italia ?? #Ungheria ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio “Dino Manuzzi” - #Cesena ?? In diretta su… - juventusfc : L'Italia affronta l'Ungheria in #NationsLeague ?????????? L'episodio di Black & White Stories di oggi con i bianconeri protagonisti ?? - Ansa_ER : Italia-Ungheria: c'è Gnonto, va in campo da punta centrale. Fuori Scamacca dall'undici iniziale, sulla fascia va Po… - Papiyonn0403 : RT @Azzurri: Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Ungheria ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio “Dino Manuzzi” - #Cesena… -