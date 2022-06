Italia Ungheria Live: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di martedì 7 giugno 2022) Allo stadio Manuzzi, il match valido per la Nations League tra Italia e Ungheria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Live Allo stadio Manuzzi di Cesena, Italia e Ungheria si affrontano nel match valido per la seconda giornata della Nations League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Italia Ungheria moviola Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Italia Ungheria 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Sandro Scharer (Svizzera). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Allo stadio Manuzzi, ilvalido per la Nations League tra, risultato,Allo stadio Manuzzi di Cesena,si affrontano nelvalido per la seconda giornata della Nations League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAFischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Sandro Scharer (Svizzera). L'articolo proviene da Calcio News 24.

