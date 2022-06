Italia-Ungheria 2-1, Rossi: “Ci tenevo a far buona figura nel mio Paese, ma troppi errori” (Di martedì 7 giugno 2022) “Ci tenevo a fare una buona figura nel mio Paese, in parte ci siamo riusciti, ma abbiamo commesso qualche errore di troppo: l’Italia poteva segnare di più e noi potevamo gestire meglio qualche situazione, ma è mancato qualcosa nell’ultimo quarto di campo e quando abbiamo sofferto non siamo riusciti a schermare i passaggi tra le linee”. Queste le parole del ct dell’Ungheria, Marco Rossi, dopo la sconfitta contro l’Italia in Nations League. “Peccato che stasera due o tre ragazzi non fossero al massimo, ma non posso rimproverare nulla – prosegue Rossi alla Rai – Mancini? Se è rimasto, è perché ci crede ancora: è la miglior soluzione possibile, è un grande allenatore e ha uno staff importante. È stato bello rivederli“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) “Cia fare unanel mio, in parte ci siamo riusciti, ma abbiamo commesso qualche errore di troppo: l’poteva segnare di più e noi potevamo gestire meglio qualche situazione, ma è mancato qualcosa nell’ultimo quarto di campo e quando abbiamo sofferto non siamo riusciti a schermare i passaggi tra le linee”. Queste le parole del ct dell’, Marco, dopo la sconfitta contro l’in Nations League. “Peccato che stasera due o tre ragazzi non fossero al massimo, ma non posso rimproverare nulla – proseguealla Rai – Mancini? Se è rimasto, è perché ci crede ancora: è la miglior soluzione possibile, è un grande allenatore e ha uno staff importante. È stato bello rivederli“. SportFace.

Advertising

Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Ungheria ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio “Dino Manuzzi”… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Italia ?? #Ungheria ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio “Dino Manuzzi” - #Cesena ?? In diretta su… - juventusfc : L'Italia affronta l'Ungheria in #NationsLeague ?????????? L'episodio di Black & White Stories di oggi con i bianconeri protagonisti ?? - TuttoMercatoWeb : Belotti e Bonucci lasciano il gruppo della Nazionale dopo Italia-Ungheria 2-1 - Torrechannelit : Nations League – E’ un’Italia giovane e bella, gli Azzurri superano l’Ungheria con i gol di Barella e Pellegrini -