Italia-Ungheria 2-1 | Politano | “Sto cercando di guadagnare posto in nazionale | ci sono tanti forti”

"Non era facile, l'Ungheria gioca a calcio e difende alto. Nei primi venti minuti dovevamo prendere un po' le misure, il gol di Barella ha sbloccato la partita e potevamo segnare qualche gol in più". Lo ha detto Matteo Politano dopo la vittoria dell'Italia contro l'Ungheria in Nations League. "Mi piace partire largo, puntare l'uomo o dialogare con i compagni – ha detto l'esterno azzurro alla Rai – La mancata convocazione all'Europeo? Sapevo di partire dietro, sono felice che sia andato tutto bene. Ora sto cercando di guadagnarmi un posto in nazionale, ci sono tanti giocatori forti e io provo a dare sempre il massimo".

