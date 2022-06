Italia-Ungheria 2-0 al 45': la sblocca Barella, raddoppia Pellegrini (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo l'1-1 contro la Germania, l'Italia di Roberto Mancini torna in campo in Nations League contro l'Ungheria, per la seconda giornata... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo l'1-1 contro la Germania, l'di Roberto Mancini torna in campo in Nations League contro l', per la seconda giornata...

