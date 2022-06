Italia Under 21, Pellegri: “Spero di poter giocare presto anche in Nazionale maggiore” (Di martedì 7 giugno 2022) “E’ stato un gol importante per me, per la squadra. Era importante vincere, abbiamo vinto, adesso dobbiamo pensare ad allenarci bene per la gara contro la Svezia”. Così Pietro Pellegri, attaccante della Nazionale Under 21, all’indomani della vittoria con gol contro il Lussemburgo: “Ho un rapporto bellissimo con Nicolato, come già detto gli voglio bene e so che anche lui me ne vuole, voglio dare il meglio e il massimo per questa squadra e per lui. Per me far parte di questo gruppo significa tanto. Sono Italiano e sono legato tanto alla maglia azzurra, so che per un giocatore è importante fare parte di una Nazionale”. Sul lungo periodo difficile tra infortuni e panchine: “Non è un riscatto, secondo me il calcio è come la vita. Ci sono periodi belli e meno belli, ma bisogna essere ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) “E’ stato un gol importante per me, per la squadra. Era importante vincere, abbiamo vinto, adesso dobbiamo pensare ad allenarci bene per la gara contro la Svezia”. Così Pietro, attaccante della21, all’indomani della vittoria con gol contro il Lussemburgo: “Ho un rapporto bellissimo con Nicolato, come già detto gli voglio bene e so chelui me ne vuole, voglio dare il meglio e il massimo per questa squadra e per lui. Per me far parte di questo gruppo significa tanto. Sonono e sono legato tanto alla maglia azzurra, so che per un giocatore è importante fare parte di una”. Sul lungo periodo difficile tra infortuni e panchine: “Non è un riscatto, secondo me il calcio è come la vita. Ci sono periodi belli e meno belli, ma bisogna essere ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA L'ITALIA UNDER 21 VINCE 3-0 CON IL LUSSEMBURGO Azzurrini primi nel girone di qualificazione all'Europeo #SkySport #Italia #Under21 - sportface2016 : #Italia #Under21, #Pellegri: 'Spero di poter giocare presto anche in Nazionale maggiore' - sportli26181512 : Gli altri Gnonto: chi sono i gioielli azzurri che crescono bene all’estero: Gli altri Gnonto: chi sono i gioielli a… - Alessia_ing : RT @Anarcorvopunk77: Alla una della mattina stanno faccendo capire in @RaiDue a #restart che abbiamo una #inflazione pazzesca dopo 36 anni… - ConfortiGiorgi1 : RT @Antonio_Caramia: Sappiamo tutti che le fasce di età >60 anni hanno maggiori probabilità di finire in ospedale o, peggio, morire a causa… -