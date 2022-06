Italia U21, Pellegri: “Ora pensiamo alla Svezia. Nicolato? Con lui ho un rapporto bellissimo” (Di martedì 7 giugno 2022) L’attaccante della Nazionale Italiana Under 21, Pietro Pellegri, dopo il gol realizzato nella vittoria contro il Lussemburgo, si è detto molto felice per aver aiutato la squadra: “È stato un gol importante per me e per la squadra. Era fondamentale vincere e lo abbiamo vinto, ma adesso dobbiamo pensare ad allenarci bene per la gara contro la Svezia. Con Nicolato ho un rapporto bellissimo con lui, come già detto gli voglio bene e so che anche lui me ne vuole, per questo voglio dare il meglio e il massimo per questa squadra e per lui. Per me far parte di questo gruppo significa tanto. Sono Italiano e sono legato tanto alla maglia azzurra, so che per un giocatore è importante fare parte di una Nazionale. Non è un riscatto, secondo me il calcio è come la ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) L’attaccante della Nazionalena Under 21, Pietro, dopo il gol realizzato nella vittoria contro il Lussemburgo, si è detto molto felice per aver aiutato la squadra: “È stato un gol importante per me e per la squadra. Era fondamentale vincere e lo abbiamo vinto, ma adesso dobbiamo pensare ad allenarci bene per la gara contro la. Conho uncon lui, come già detto gli voglio bene e so che anche lui me ne vuole, per questo voglio dare il meglio e il massimo per questa squadra e per lui. Per me far parte di questo gruppo significa tanto. Sonono e sono legato tantomaglia azzurra, so che per un giocatore è importante fare parte di una Nazionale. Non è un riscatto, secondo me il calcio è come la ...

Advertising

sportface2016 : #Italia #U21, #Pellegri: 'Ora pensiamo alla Svezia. #Nicolato? Con lui ho un rapporto bellissimo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Debutto per Zanoli con la nazionale U21: 'Felice per l’esordio e per la vittoria' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Debutto per Zanoli con la nazionale U21: 'Felice per l’esordio e per la vittoria' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Debutto per Zanoli con la nazionale U21: 'Felice per l’esordio e per la vittoria' - apetrazzuolo : ITALIA - Debutto per Zanoli con la nazionale U21: 'Felice per l’esordio e per la vittoria' -