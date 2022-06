Italia-Svizzera: Fico in visita a Berna, 'rafforzamento relazioni tra Parlamenti' (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Oggi a Berna in visita ufficiale. Primo incontro in programma quello con la Presidente del Consiglio nazionale svizzero, Irène Kälin. Al centro del nostro colloquio i rapporti tra Italia e Svizzera, il rafforzamento delle relazioni tra i nostri Parlamenti e il conflitto in Ucraina". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico. Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Oggi ainufficiale. Primo incontro in programma quello con la Presidente del Consiglio nazionale svizzero, Irène Kälin. Al centro del nostro colloquio i rapporti tra, ildelletra i nostrie il conflitto in Ucraina". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto

Advertising

DiMarzio : .@Azzurri I Alla scoperta di Willy #Gnonto: esordio e assist per lui in #ItaliaGermania - RadioAirplay_it : #NoStress di @mengonimarco è trasmesso dalle #radio di 10 paesi del mondo ?????? Croazia-Francia-Germania-Grecia-Gu… - TV7Benevento : Italia-Svizzera: Fico in visita a Berna, 'rafforzamento relazioni tra Parlamenti' - - con_la_J : @MariluBoso Per affossare #referendum l'unica opzione è astensione. Solo in Italia però,in altri paesi la Svizzera… - Rob_accia : l'Italia è una penisola bagnata da tre mari, a nord confina con Francia Svizzera Austria e Slovenia. Ci sono le Al… -