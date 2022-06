Italia, Politano: «Potevamo fare di più di quanto fatto» (Di martedì 7 giugno 2022) Matteo Politano, attaccante dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Uno al termine della partita di Nations League contro l’Ungheria Matteo Politano, attaccante dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Uno al termine della partita di Nations League contro l’Ungheria. Le sue dichiarazioni: «Potevamo fare sicuramente di più anche se la vittoria è stata importante. Giocata una buona gara e ci siamo mossi bene senza la palla. Ruolo? Preferisco partire con i piedi sulla linea e accentrarmi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Matteo, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Uno al termine della partita di Nations League contro l’Ungheria Matteo, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Uno al termine della partita di Nations League contro l’Ungheria. Le sue dichiarazioni: «sicuramente di più anche se la vittoria è stata importante. Giocata una buona gara e ci siamo mossi bene senza la palla. Ruolo? Preferisco partire con i piedi sulla linea e accentrarmi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sscnapoli : ???? @MPolitano16, Meret e Di Lorenzo vincono con gli @Azzurri ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Italia, l'azzurro Politano: 'Sto cercando di guadagnarmi un posto in Nazionale ma so che non è facile'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Italia, l'azzurro Politano: 'Sto cercando di guadagnarmi un posto in Nazionale ma so che non è facile'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Italia, l'azzurro Politano: 'Sto cercando di guadagnarmi un posto in Nazionale ma so che non è facile'… - apetrazzuolo : NATIONS LEAGUE - Italia, l'azzurro Politano: 'Sto cercando di guadagnarmi un posto in Nazionale ma so che non è fac… -