Italia, Mancini lancia Gnonto titolare: un gol per la storia (Di martedì 7 giugno 2022) CESENA - A distanza di appena un centinaio di chilometri, 72 ore dopo la notte di Bologna, i flash, le interviste e l'improvvisa esplosione di popolarità, Willy Gnonto si prende l'Italia. Il ct ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 giugno 2022) CESENA - A distanza di appena un centinaio di chilometri, 72 ore dopo la notte di Bologna, i flash, le interviste e l'improvvisa esplosione di popolarità, Willysi prende l'. Il ct ...

