Italia: Mancini esalta Donnarumma VIDEO (Di martedì 7 giugno 2022) Il ct dell'Italia, Roberto Mancini esalta il portiere della Nazionale: "Donnarumma ancora top in Europa". Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) Il ct dell', Robertoil portiere della Nazionale: "ancora top in Europa".

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ??? Intervista al Ct Roberto #Mancini alla vigilia di #ItaliaUngheria Per approfondire ????… - Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - DiMarzio : #NationsLeague | @Azzurri, le parole di @robymancio alla vigilia della gara contro l'Ungheria - junews24com : Italia Ungheria, è il momento di ricominciare a vincere - - zazoomblog : Vieri: «In Italia non c’è pazienza coi giovani. Gnonto? Bravo Mancini» - #Vieri: #Italia #pazienza #giovani. -