Italia, Mancini: «Era importante vincere. La strada è ancora lunga» (Di martedì 7 giugno 2022) Roberto Mancini, Ct dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Uno al termine della partita di Nations League contro l'Ungheria. Le sue dichiarazioni: «E' stata una buona partita soprattutto nel primo tempo. Il gol loro ci ha messo un po' di timore, dovevamo fare più gol. Eravamo stanchi, ma è normale. Siamo tanti ragazzi giovani e la strada è lunga, ma era importante vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

