Italia, Mancini: “Donnarumma è il miglior portiere in Europa” | VIDEO (Di martedì 7 giugno 2022) Roberto Mancini, C.T. azzurro, ha parlato in conferenza stampa di Gianluigi Donnarumma alla vigilia di Italia-Ungheria, seconda partita del Gruppo C di Nations League in programma stasera, ore 20:45, a Cesena. Ecco le sue parole sull'ex rossonero Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 giugno 2022) Roberto, C.T. azzurro, ha parlato in conferenza stampa di Gianluigialla vigilia di-Ungheria, seconda partita del Gruppo C di Nations League in programma stasera, ore 20:45, a Cesena. Ecco le sue parole sull'ex rossonero

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ??? Intervista al Ct Roberto #Mancini alla vigilia di #ItaliaUngheria Per approfondire ????… - Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - DiMarzio : #NationsLeague | @Azzurri, le parole di @robymancio alla vigilia della gara contro l'Ungheria - ArenaLazio : Sembra che Mancini ha trovato quello che cercava...bene. Lo vedremo in seguito,ma sentire Sconcerti,non ci sono dub… - sportli26181512 : Diretta #Italia-#Ungheria ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: Gli azzurri di Mancin… -